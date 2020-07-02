Из-за короновируса украинская авиакомпания отменила рейсы
Украинская авиакомпания «Мотор січ» отменила рейсы в Беларусь из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
Уточняется, что компанией отменены рейсы из Запорожья в Минск, которые должны были осуществляться с 17 по 31 июля.
При этом на данный момент авиаперевозчик не называет точных дат возобновления авиасообщения с Минском.
“Пассажиров, имеющих авиабилеты на отмененные рейсы, мы просим обратиться в контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где приобретался авиабилет, для урегулирования вопросов возврата средств или переноса вылета на более позднюю дату”, – сказано в сообщении.
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