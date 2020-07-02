Венгрия не откроет свои границы не смотря на решение ЕС

Исключением стала Сербия, из-за того, что там проживает большая этническая венгерская диаспора

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что границы для третьих стран останутся закрытыми, несмотря на рекомендацию Европейского Союза. Исключение будет сделано лишь для жителей Сербии.

Пишет РБК

Виктор Орбан считает, что решение ЕС противоречит интересам здравоохранения венгерского народа. Поэтому Венгрия не будет открывать границы для стран, не входящих в Евросоюз, которые относятся к списку «безопасных» с точки зрения путешествий.

Исключением стала Сербия, из-за того, что там проживает большая этническая венгерская диаспора.

Однако во вторник блок из 27 членов принял решение относительно путешествий, или деловых поездок в 14 стран для поддержки туристической индустрии ЕС. В частности, в Австралию, Алжир, Грузию, Канаду, Марокко, Новую Зеландию, Руанду, Сербию, Южную Корею, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногорию и Японию.