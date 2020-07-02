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17:31 02 Июля 2020 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Глава Гослесагенства уволен кабмином – СМИ

Кабинет министров уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил источник в правительстве.

«Заблоцкого уволили», – сообщил источник по результатам внеочередного заседания Кабмина в четверг.

Заблоцкий был назначен на эту должность в декабре 2019 года.

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https://aspi.com.ua/ru/news/politika/delo-maydana-v-ksu-postupilo-konstitucionnoe-predsta

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