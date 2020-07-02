На оккупированный Крым и Донбасс Россия тратит ежегодно 5 млрд$
Из бюджета Российской Федерации на содержание временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма в год выделяется в среднем 5 млрд долларов США.
Об этом во время пресс-конференции «Синхронизация действий органов власти по вопросам деоккупации Крыма и Севастополя» сообщил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
«Мы точно знаем, что из российского бюджета идет финансирование на зарплаты госслужащим на оккупированном временно частично Донбассе и в Крыму. По нашим данным это 1 млрд 300 тыс. долларов в год на гражданские дела, и по нашей информации к 3,7 млрд долларов в год на войну, на военные вопросы. В среднем 5 млрд долларов в год», – рассказал вице-премьер.
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