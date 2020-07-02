90-летний американец решил признаться, что он гей

Кеннет Фелтс из Колорадо никогда никому не говорил о своей гомосексуальности и жил в страхе потерять самых ценных в своей жизни людей.

Он хотел унести свой секрет в могилу. Но во время пандемии коронавируса он начал работать над своей автобиографией и на него нахлынули воспоминания, пишет Bild.

Он рассказал, что единственной настоящей любовью его жизни был парень по имени Филипп, с которым он познакомился в 1950-х годах. В то время социальная неприязнь к геям была еще слишком велика. По этой причине Кеннет решил продолжить свою жизнь как гетеросексуальный мужчина. И об этом решении он сожалел всю свою жизнь.

В начале июня Фелтс открыто признался в своей ориентации на своей странице в Facebook, а также отправил электронные письма друзьям и родственникам. По его словам, поддержка, которую он в итоге получил, была «ошеломляющей».

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