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19:00 02 Июля 2020 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Арбуз по QR-коду

Херсонские арбузы будут маркировать QR-кодом

Херсонские арбузы в рамках туристско-контентного проекта TripMustGoOn, который реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), промаркируют наклейками с QR-кодами.

Об этом рассказал глава правления ОО «Центр живой истории «Олешье», президент региональной туристической организации «Туризм Херсона» Павел Белецкий, сообщает «Укринформ».

«На ста тысячах арбузов будет размещена маленькая наклейка с QR-кодом, которая отправит на информационный ресурс, где будут рассказывать о нашей области», — отметил Белецкий.

Таким образом, по его словам, арбуз станет «зеленым полосатым послом региона». Жители других областей, которые его приобретут, смогут со своего смартфона «перепрыгнуть» на Херсонщину и узнать о туристических локациях.

Инициаторы проекта отмечают, что наклейки будут размещать в партнерстве с местными фермерами.

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