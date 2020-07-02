Арбуз по QR-коду

Херсонские арбузы будут маркировать QR-кодом

Херсонские арбузы в рамках туристско-контентного проекта TripMustGoOn, который реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), промаркируют наклейками с QR-кодами.

Об этом рассказал глава правления ОО «Центр живой истории «Олешье», президент региональной туристической организации «Туризм Херсона» Павел Белецкий, сообщает «Укринформ».

«На ста тысячах арбузов будет размещена маленькая наклейка с QR-кодом, которая отправит на информационный ресурс, где будут рассказывать о нашей области», — отметил Белецкий.

Таким образом, по его словам, арбуз станет «зеленым полосатым послом региона». Жители других областей, которые его приобретут, смогут со своего смартфона «перепрыгнуть» на Херсонщину и узнать о туристических локациях.

Инициаторы проекта отмечают, что наклейки будут размещать в партнерстве с местными фермерами.