В Бердянске разоблачили «ботоферму»
Мощности «ботофермы» позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 ботов.
В Бердянске сотрудники Службы безопасности Украины блокировали работу «ботофермы», которая входила в межрегиональную сеть. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в четверг, 2 июля.
«Киберспециалисты спецслужбы установили, что житель Бердянска оборудовал «ботоферму», которая была обеспечена всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 ботов. Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов», – говорится в сообщении.
Указано, что информационные «вбросы» были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.
В ходе проведения обыска правоохранители изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и почти 900 карточек украинских и российских мобильных операторов.
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