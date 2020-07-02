В ракетных бригадах ВСУ проводятся обыски

Это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства, считают военные.

Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками в три зенитные ракетные бригады Воздушных сил ВСУ и изымают оборудование, обеспечивающее систему противовоздушной обороны страны. Об этом сообщает пресс-служба командование Воздушных сил ВСУ в четверг, 2 июля.

Указано, что ко Дню зенитных ракетных войск, который отмечается 3 июля, ГБР «сделало очередной «подарок» защитникам неба».

«1 июля в зенитную ракетную бригаду Воздушных сил ВС Украины (воинская часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницкий. На основании постановления судьи Хмельницкого горрайонного С.Баева, в рамках уголовного производства №62020240000000492, следователи ГБР составили протокол осмотра и изъяли четыре СВЧ-прибора (клистрона) и соответствующую сопровождающую документацию. Следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе, в упомянутом постановлении суда не говорится об изъятии, а лишь «об осмотре воинской части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов».

В командовании отметили, что такие же процессуальные действия проводятся в зенитных ракетных бригадах в Одесской области (в/ч А2800) и Херсонской области (в/ч А1836).

«Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства. В то время когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабных военных учений Кавказ-2020, где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе подобные вещи», – отмечают в командовании.

Военные также сообщили, что сверхвысокочастотные приборы являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Созданный запас СВЧ-приборов, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность. Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, прикрывающей воздушное пространство и важные стратегические объекты страны.

«Никто не препятствует беспристрастному расследованию дела одновременно призываем все правовые инстанции принимать взвешенные решения, которые бы не противоречили национальным интересам государства», – подчеркнули в командовании Воздушных сил.

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