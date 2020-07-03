НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
09:25 03 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ким Чен Ын заявил, что северокорейский народ блестяще победил коронавирус

В четверг, 2 июля, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын заявил, что коронавирус не проник в страну благодаря работе ЦК Трудовой партии, а также слаженности народа.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын приветствовал «блестящий успех» своей страны в борьбе с Covid-19″, – говорится в сообщении телеграфного северокорейского агентства.

На заседании политбюро Трудовой партии Ким Чен Ын «подробно проанализировал шестимесячную национальную чрезвычайную противоэпидемическую работу». Он отметил, что успех в борьбе с вирусом был «достигнут благодаря дальновидному руководству ЦК партии».

Ким Чен Ын также заявил о важности поддержания «максимальной готовности без ослабления на противоэпидемическом фронте», добавив, что вирус все еще присутствует в соседних странах.

Источник:

Новости по теме

Горбольницы Ивано-Франковска больше не будут принимать больных COVID-19

Пациентов будут перенаправлять в областную больницу или в Калуш. Так власти города решили сократить число пациентов.

Военные получили новые БТР

Сейчас выполнено 80% контракта с Министерством обороны. Военным передано 37 из 45 бронемашин, предусмотренных госзаказом.

90-летний американец решил признаться, что он гей

Кеннет Фелтс из Колорадо никогда никому не говорил о своей гомосексуальности и жил в страхе потерять самых ценных в своей жизни людей.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты