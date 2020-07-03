Ким Чен Ын заявил, что северокорейский народ блестяще победил коронавирус

В четверг, 2 июля, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын заявил, что коронавирус не проник в страну благодаря работе ЦК Трудовой партии, а также слаженности народа.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын приветствовал «блестящий успех» своей страны в борьбе с Covid-19″, – говорится в сообщении телеграфного северокорейского агентства.

На заседании политбюро Трудовой партии Ким Чен Ын «подробно проанализировал шестимесячную национальную чрезвычайную противоэпидемическую работу». Он отметил, что успех в борьбе с вирусом был «достигнут благодаря дальновидному руководству ЦК партии».

Ким Чен Ын также заявил о важности поддержания «максимальной готовности без ослабления на противоэпидемическом фронте», добавив, что вирус все еще присутствует в соседних странах.