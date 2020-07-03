Две украинки попали в десятку лучших футболисток мира

Это полузащитник мадридского «Атлетико» Ольга Овдийчук и капитан сборной Украины, игрок харьковского «Жилстроя» Дарья Апанащенко.

В прошлом месяце создатель специализированного сайта по женскому футболу Futebol Feminino Alternativo Виктор Хьюго запустил голосование среди болельщиков, чтобы определить 50 лучших действующих футболисток мира, которые за последние пять лет играли в составе сборной своей страны.

По итогам голосования сразу две украинские спортсменки, а именно полузащитник мадридского «Атлетико» Ольга Овдийчук и капитан сборной Украины, и игрок харьковского «Жилстроя» Дарья Апанащенко, попали в топ-10 по версии портала.

Топ-10 по результатам голосования:

1. Барбара Банда (Замбия)

2. Джилл Рорд (Нидерланды)

3. Андресса Алвеш (Бразилия)

4. Беатрис Дзанератто (Бразилия)

5. Зена Колман (Намибия)

6. Тамирес (Бразилия)

7. Ольга Овдийчук (Украина)

8. Дарья Апанащенко (Украина)

9. Деяна Кастельянос (Венесуэла)

10. Мануэла Джулиано (Италия)

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