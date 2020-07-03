Месси собрался уходить из «Барселоны»

Лионель Месси приостановил переговоры по новому контракту и собирается покинуть клуб по окончании следующего сезона.

Согласно инсайдерской информации, 33-летний аргентинец явно недоволен ошибками руководства «Барселоны» в трансферной политике, а также слухами о том, что, что он якобы является инициатором конфликтов в команде.

Отмечается, что Месси может уйти из каталонской команды в 2021 году после истечения контракта.

Месси дебютировал за «Барселону» в 2004 году. В текущем сезоне он провел 37 матчей на клубном уровне, забил 27 голов.

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