Месси собрался уходить из «Барселоны»
Лионель Месси приостановил переговоры по новому контракту и собирается покинуть клуб по окончании следующего сезона.
Согласно инсайдерской информации, 33-летний аргентинец явно недоволен ошибками руководства «Барселоны» в трансферной политике, а также слухами о том, что, что он якобы является инициатором конфликтов в команде.
Отмечается, что Месси может уйти из каталонской команды в 2021 году после истечения контракта.
Месси дебютировал за «Барселону» в 2004 году. В текущем сезоне он провел 37 матчей на клубном уровне, забил 27 голов.
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Аргентинский футболист Лионель Месси 25 ноября продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года. Он будет зарабатывать 565 тысяч евро в неделю.
«Барселона» победила «Реал» со счетом 3:2 и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Основным претендентом на аргентинского нападающего называется английский «Манчестер Сити», который тренирует бывший наставник «Барселоны» Хосеп Гвардиола.