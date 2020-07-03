США обновили антирекорд по числу зараженных коронавирусом

2 июля в США было выявлено 54 879 новых случая заражения коронавирусом. Это число стало рекордным за сутки.

В среду в США были выявлены 50 655 случаев заражения коронавирусом. В 38 из 50 штатов этот показатель растет на протяжении последних двух недель. В 24 штатах увеличивается число госпитализаций пациентов с заболеванием, вызываемым коронавирусом. В 20 штатах доля положительных результатов анализов превышает 5% и продолжает расти.

В США с начала пандемии коронавируса насчитывалось 2 735 554 инфицированных, скончалось 128 684 человека, излечились более 780 тысяч, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Нынешний же рост числа заболевших побудил власти 13 штатов приостановить возобновление работы предприятий. Еще шесть штатов отказались от этих планов и снова ввели ограничения на социально допустимое расстояние между людьми.

Тэги: США, коронавирус, covid-19