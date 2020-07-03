В июне только один депутат принял участие во всех голосования в ВР

В июне в Верховной Раде прошло 391 голосование. Самый низкий показатель участия у депутатов от ОПЗЖ, самый высокий – у «слуг народа».

Единственный народный депутат, который в июне принял участие во всех голосованиях в Верховной Раде, – это Александр Бакумов из фракции Слуга народа. Об этом сообщает пресс-служба КИУ в пятницу, 3 июля.

Всего за месяц в парламенте провели 391 голосование. Самые низкие показатели голосований – во фракции Оппозиционная платформа – за жизнь. Депутаты этой партии пропустили половину голосований за последний месяц. В среднем один депутат ОПЗЖ принял участие лишь в 54% голосований.

Среди депутатов ОПЗЖ, которые почти не голосовали в июне – Сергей Ларин (проголосовал 1 раз в месяц, принял участие в 0,26% голосований), Тарас Козак (2 голосования, 0,51%), Игорь Абрамович (6 голосований, 1% ), Юлия Левочкина (7 голосований, 1%), Сергей Левочкин (9 голосований, 2%), Вадим Рабинович (19 голосований, 4%), Вадим Столар (23 голосования, 5%).

Низкие показатели участия в голосованиях Рады продемонстрировали депутаты группы За будущее. В среднем один депутат этой политсилы принял участие в 60% голосований. Депутаты ВО Батькивщина в среднем приняли участие в 65% голосований.

В свою очередь высокие результаты у депутатов группы Доверие (73%) и фракции Голос (74%). Чаще всего в июне голосовали депутаты Европейской солидарности (77%) и Слуги народа (84%).

Тэги: депутат, ВР, законы, голосвание