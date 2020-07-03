В Чехии осудили добровольца за войну на Донбассе
Пребывание на Донбассе Кафка не скрывал, публикуя фото в военной форме с оружием и возле военной техники в социальных сетях.
27-летний гражданин Чехии Павел Кафка приговорен к трем годам лишения свободы условно за участие в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом сообщило Чешское радио.
По его данным, такое решение принял суд города Ческе Будейовице. Из материалов суда следует, что Кафка в 2015-2016 годах служил в так называемой «армии ДНР».
Он прошел специальную подготовку в танковом подразделении, а затем служил в качестве стрелка и механика-водителя танкового экипажа.
Обвинение требовало приговорить Кафку к 12 годам лишения свободы за терроризм. Кафка не признал себя виновным, утверждая, что отправился на Донбасс для оказания помощи бездомным или работы в больнице.
Суд в свою очередь отметил, что гуманитарная помощь в зоне военного конфликта предоставлялась – например, там работала чешская организация Человек в беде.
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