Уровень заболеваемости COVID-19 в Украине приближается к критическому

Даже в случае преодоления критической отметки заболеваемости жесткий карантин вводить не будут.

Показатель заболеваемости в Украине приблизился к критическому уровню в 60 активных больных на 100 тысяч населения, но даже в случае его роста тотальный карантин вводить не будут. Об этом в пятницу, 3 июля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Что касается показателя 60 активных больных 100 тысяч населения, – сейчас мы находимся уже на уровне, сегодня утром, 59,7 на 100 000 населения. Мы использовали этот показатель исключительно для определения о проведении внешнего независимого оценивания. И мы его считали состоянию на 22 июня. Если бы этот показатель перешел 60, тогда бы принимали решение о переносе ВНО», – сказал он.

Министр напомнил, что в Украине сейчас адаптивный карантин, и власти на местах сами решают, какие ограничения вводить или отменять.

Он также сообщил, что наиболее напряженная ситуация сейчас в западных регионах Украины – Волынской, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях.

Всего 11 регионов, где показатели не соответствуют приемлемым. Поэтому по представлению главных санитарных врачей этих областей была усилена карантинные мероприятия.

Тэги: карантин, заболеваемость, covid-19