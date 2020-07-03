Мужчина убил двух «полицейских ЛНР», бросив им в авто гранату
В Ровеньках «силовики МВД» приехали к подозреваемому в убийстве их «коллег», но тот бросил в них гранату РГ-42. Взрыв сняли на видео из проезжающего автомобиля.
В пригороде Ровеньков Любимовке Луганской области, на временно неподконтрольной Украине территории, бросили гранату в «представителей МВД». Видео происшествия опубликовал Денис Казанский в Twitter.
«В Ровеньках «полиция ЛНР» нагрянула домой к «ветерану ополчения» и попыталась изъять у него арсенал оружия. Антифашист разоружаться не захотел и взорвал «полицейских» гранатой. Итог – два трупа», – говорится в подписи к видео.
По информации Штаба операции объединенных сил, это была третья попытка задержания. Инцидент произошел 28 июня.
«Во время охоты на своего дезертира, тот начал перестрелку и застрелил двух так называемых «милиционеров», пытался вывезти и спрятать трупы, отрубив им конечности, для того, чтобы тела поместились в багажник. Так называемая «милиция» отправила на вторую попытку задержания бойцов «батальона спецназа Беркут». «Ополченец» так не хотел возвращаться к незаконным вооруженным формированиям, что открыл огонь по «беркутовцам» из РПГ и забросал их гранатами. Те позорно бежали, оставив оружие. Задержать разъяренного дезертира смогла лишь третья группа, когда у того уже не было чем отбиваться», – говорится в сообщении.
В Ровеньках "полиция ЛНР" нагрянула домой к "ветерану ополчения" и попыталась изъять у него арсенал оружия. Антифашист разоружаться не захотел и взорвал "полицейских" гранатой. Итог – два трупа.
Момент подрыва на видео pic.twitter.com/176uRwU92Y
— Денис Казанський (@den_kazansky) July 2, 2020
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