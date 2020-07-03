НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
19:30 03 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мужчина убил двух «полицейских ЛНР», бросив им в авто гранату

В Ровеньках «силовики МВД» приехали к подозреваемому в убийстве их «коллег», но тот бросил в них гранату РГ-42. Взрыв сняли на видео из проезжающего автомобиля.

В пригороде Ровеньков Любимовке Луганской области, на временно неподконтрольной Украине территории, бросили гранату в «представителей МВД». Видео происшествия опубликовал Денис Казанский в Twitter.

«В Ровеньках «полиция ЛНР» нагрянула домой к «ветерану ополчения» и попыталась изъять у него арсенал оружия. Антифашист разоружаться не захотел и взорвал «полицейских» гранатой. Итог – два трупа», – говорится в подписи к видео.

По информации Штаба операции объединенных сил, это была третья попытка задержания. Инцидент произошел 28 июня.

«Во время охоты на своего дезертира, тот начал перестрелку и застрелил двух так называемых «милиционеров», пытался вывезти и спрятать трупы, отрубив им конечности, для того, чтобы тела поместились в багажник. Так называемая «милиция» отправила на вторую попытку задержания бойцов «батальона спецназа Беркут». «Ополченец» так не хотел возвращаться к незаконным вооруженным формированиям, что открыл огонь по «беркутовцам» из РПГ и забросал их гранатами. Те позорно бежали, оставив оружие. Задержать разъяренного дезертира смогла лишь третья группа, когда у того уже не было чем отбиваться», – говорится в сообщении.

Источник:
Тэги: взрыв, убийство, граната, ЛНР

Новости по теме

От взрыва в киевской многоэтажке пострадали два человека

Они экстренно госпитализированы в медучреждение.

В одесском общежитии взорвалась граната, есть пострадавшие

Полиция работает на месте ЧП.

Под Донецком подорвали местного «табачного короля»

В Торезе Донецкой области взорвали машину. В результате инцидента погиб местный «табачный король», сообщают СМИ.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты