Мужчина убил двух «полицейских ЛНР», бросив им в авто гранату

В Ровеньках «силовики МВД» приехали к подозреваемому в убийстве их «коллег», но тот бросил в них гранату РГ-42. Взрыв сняли на видео из проезжающего автомобиля.

В пригороде Ровеньков Любимовке Луганской области, на временно неподконтрольной Украине территории, бросили гранату в «представителей МВД». Видео происшествия опубликовал Денис Казанский в Twitter.

«В Ровеньках «полиция ЛНР» нагрянула домой к «ветерану ополчения» и попыталась изъять у него арсенал оружия. Антифашист разоружаться не захотел и взорвал «полицейских» гранатой. Итог – два трупа», – говорится в подписи к видео.

По информации Штаба операции объединенных сил, это была третья попытка задержания. Инцидент произошел 28 июня.

«Во время охоты на своего дезертира, тот начал перестрелку и застрелил двух так называемых «милиционеров», пытался вывезти и спрятать трупы, отрубив им конечности, для того, чтобы тела поместились в багажник. Так называемая «милиция» отправила на вторую попытку задержания бойцов «батальона спецназа Беркут». «Ополченец» так не хотел возвращаться к незаконным вооруженным формированиям, что открыл огонь по «беркутовцам» из РПГ и забросал их гранатами. Те позорно бежали, оставив оружие. Задержать разъяренного дезертира смогла лишь третья группа, когда у того уже не было чем отбиваться», – говорится в сообщении.

В Ровеньках "полиция ЛНР" нагрянула домой к "ветерану ополчения" и попыталась изъять у него арсенал оружия. Антифашист разоружаться не захотел и взорвал "полицейских" гранатой. Итог – два трупа. Момент подрыва на видео pic.twitter.com/176uRwU92Y — Денис Казанський (@den_kazansky) July 2, 2020

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