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05:00 04 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Премьер-министр Франции подал в отставку

Макрон принял отставку главы правительства Эдуара Филиппа. Причины отставки не называются.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал президенту страну Эммануэлю Макрону прошение об отставке. Как сообщает Елисейский дворец в пятницу, 3 июля, президент принял отставку.

«Эдуар Филипп сегодня подал в отставку с поста главы правительства, президент принял», – говорится в заявлении.

Отмечается, что Филипп продолжит «вместе с членами правительства вести текущие дела до назначения нового правительства».

Причины отставки не сообщаются.

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Тэги: отставка, премьер, францмя

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