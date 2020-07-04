Премьер-министр Франции подал в отставку
Макрон принял отставку главы правительства Эдуара Филиппа. Причины отставки не называются.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал президенту страну Эммануэлю Макрону прошение об отставке. Как сообщает Елисейский дворец в пятницу, 3 июля, президент принял отставку.
«Эдуар Филипп сегодня подал в отставку с поста главы правительства, президент принял», – говорится в заявлении.
Отмечается, что Филипп продолжит «вместе с членами правительства вести текущие дела до назначения нового правительства».
Причины отставки не сообщаются.
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