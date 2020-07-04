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06:00 04 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученные впервые обнаружили уцелевшее ядро газового гиганта

На протяжении всего астрономического наблюдения специалисты не находили ничего подобного. Находка имеет размер, как у Нептуна, а ее масса превышает массу планеты в 2-3 раза.

В английском университете Уорвика обнаружили первое во Вселенной уцелевшее ядро планеты. Об этом сообщается на официальной странице вуза.

Обнаруженный уникальный объект TOI 849 b является уцелевшим ядром газового гиганта. Он располагается на орбите звезды, находящейся на расстоянии около 730 световых лет от Земли.

Ученые отмечают, что TOI 849 b, находится в так называемой Нептунской пустыне – области космоса, близкой к звездам, где редко встречаются планеты массой Нептуна или больше.

При этом, находка имеет размер, как у Нептуна, а ее масса превышает массу планеты в 2-3 раза.

TOI 849 b вращается вокруг своей звезды всего за 18 часов, и находится так близко, что температура на ее поверхности составляет около 1527 градусов Цельсия.

Предполагается, что атмосфера планеты из водорода и гелия не успела сформироваться, исчезла в процессе эволюции планеты, или погибла в результате космического катаклизма.

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Тэги: космос, планета, открытие, ядро

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