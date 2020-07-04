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07:00 04 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Уже 17 вакцин от COVID тестируют на людях

Самой перспективной считается вакцина, разработанная Оксфордским университетом. Она первой вступила в третью фазу клинических исследований.

На данный момент в мире на людях тестируют 17 вакцин от коронавируса. При этом испытания находятся на разных фазах, сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает DW.

В ВОЗ также назвали предварительного фаворита испытаний.

«Самой перспективной является вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом. Она первой вступила в третью фазу клинических исследований, что означает, что ее испытывают на большем количестве людей для выяснения ее безопасности», -  говорится в сообщении.

Также сообщается, что еще пять потенциальных вакцин находятся во второй фазе испытаний, когда исследования проводятся на меньшем количестве людей с конкретными заболеваниями. В первой фазе обычно вакцины тестируются на здоровых людях – для проверки безопасности.

Ученые пока не могут предсказать, будет ли какая-то вакцина доступна до конца этого года. Обычно на разработку вакцины требуется от 10 до 15 лет. Впрочем, глобальная пандемия коронавируса стала причиной беспрецедентных усилий фармацевтических компаний и исследователей по всему миру для разработки вакцины против COVID-19.

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Тэги: вакцина, covid-19, тетсиование

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