Уже 17 вакцин от COVID тестируют на людях
Самой перспективной считается вакцина, разработанная Оксфордским университетом. Она первой вступила в третью фазу клинических исследований.
На данный момент в мире на людях тестируют 17 вакцин от коронавируса. При этом испытания находятся на разных фазах, сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает DW.
В ВОЗ также назвали предварительного фаворита испытаний.
«Самой перспективной является вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом. Она первой вступила в третью фазу клинических исследований, что означает, что ее испытывают на большем количестве людей для выяснения ее безопасности», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что еще пять потенциальных вакцин находятся во второй фазе испытаний, когда исследования проводятся на меньшем количестве людей с конкретными заболеваниями. В первой фазе обычно вакцины тестируются на здоровых людях – для проверки безопасности.
Ученые пока не могут предсказать, будет ли какая-то вакцина доступна до конца этого года. Обычно на разработку вакцины требуется от 10 до 15 лет. Впрочем, глобальная пандемия коронавируса стала причиной беспрецедентных усилий фармацевтических компаний и исследователей по всему миру для разработки вакцины против COVID-19.
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