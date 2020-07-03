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16:45 03 Июля 2020 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Уже завтра у России будет новая конституция

Путин подписал указ

Поправки в конституцию 4 июля вступят в силу

Президент России Владимир Путин подписал указ о публикации конституции страны с внесенными поправками. Новая редакция конституции вступают в силу с 4 июля 2020.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, поправки в конституцию Российской Федерации, предусмотренные соответствующим законом и поддержанные на общероссийском голосовании, вступают в силу 4 июля 2020 года. Кроме того, Федеральной службе охраны Российской Федерации поручено опубликовать новую редакцию конституции.

Сегодня Центральная избирательная комиссуй России утвердила окончательные итоги общероссийского голосования. Поправки поддержали 77,92% избирателей или 57,7 млн человек. Против высказались 15,7 млн – 21,27%.

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