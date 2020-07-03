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17:50 03 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Какие ограничения накладываются на Харьков после ужесточения карантина

Городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (КТЭБ и ЧС) усилит карантин в Харькове.

Согласно решению комиссии, ограничится:

*работа кинотеатров;
*проведение массовых мероприятий с участием более десяти человек;
*работа кафе и ресторанов без летних площадок или если площадь зала меньше 50 квадратных метров (это условие не касается заказов на вынос или доставки на дом)

Кроме того, кафе и рестораны не смогут работать после 22:00.

Харьковская область пятый день подряд не соответствует критериям для ослабления карантина. Сегодня утром региональная КТЭБ и ЧС решила не ужесточать карантин одинаково для всех районов области. Вместо этого усиливать ограничения локально смогут районные и городские комиссии.

С начала эпидемии в Харьковской области коронавирусом заразились 2259 человек. За сутки в регионе + 51 случай инфицирования.

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