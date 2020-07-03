Какие ограничения накладываются на Харьков после ужесточения карантина
Городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (КТЭБ и ЧС) усилит карантин в Харькове.
Согласно решению комиссии, ограничится:
*работа кинотеатров;
*проведение массовых мероприятий с участием более десяти человек;
*работа кафе и ресторанов без летних площадок или если площадь зала меньше 50 квадратных метров (это условие не касается заказов на вынос или доставки на дом)
Кроме того, кафе и рестораны не смогут работать после 22:00.
Харьковская область пятый день подряд не соответствует критериям для ослабления карантина. Сегодня утром региональная КТЭБ и ЧС решила не ужесточать карантин одинаково для всех районов области. Вместо этого усиливать ограничения локально смогут районные и городские комиссии.
С начала эпидемии в Харьковской области коронавирусом заразились 2259 человек. За сутки в регионе + 51 случай инфицирования.
Новости по теме
В Киеве 20-летний студент пытался покончить с собой из-за финансовых проблем и сложностей на учебе.
Путин подписал указ
Пребывание на Донбассе Кафка не скрывал, публикуя фото в военной форме с оружием и возле военной техники в социальных сетях.