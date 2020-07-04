Почти продал: Как в английском городке наркокурьер принёс товар в дом к полицейским
В английском городе Хайтон наркокурьер случайно принес крупную партию кокаина в дом, который в этот момент обыскивали полицейские.
Отмечается, что около 09:00 полицейские обыскивали дом подозреваемого в совершении преступления. В этот момент к жителю дома неожиданно прибыл посетитель и передал ему посылку – упаковку детских игрушек, завернутую в бумагу с изображением детской пожарной машины. На упаковке говорилось, что это игрушка для детей в возрасте от двух лет.
Внутри игрушек полицейские нашли восемь килограммов кокаина, стоимость которого, в зависимости от чистоты вещества, может достигать 600 тысяч фунтов.
Сотрудники правоохранительных органов арестовали 42-летнего жителя дома по подозрению в импорте наркотиков в Великобританию. Его же подозревают в хранении конопли.
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