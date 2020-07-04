Зеленский взял под личный контроль ситуацию с обысками ракетных бригад

Зеленский попросил правоохранителей оценить действия ГБР во время обысков ракетных бригад

Президент Украины Владимир Зеленский попросил руководителей СБУ и ГБР предоставить правовую оценку действиям следователей Госбюро, которые допустили изъятие оборудования в ракетных бригадах воздушных сил ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины на своей странице в Facebook.

«Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям работников Государственного бюро расследований, которые допустили изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) Украины», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Зеленский выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил, которые прямо влияют на выполнение задач по охране воздушного пространства государства.

«Руководителям СБУ и ГБР – немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль», – заявил президент.