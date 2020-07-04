Жена Зеленского выздоровела

Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавируса. Об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленская уже выписалась из больницы и находится дома.

«Она чувствует себя хорошо и счастлива находиться с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной ним двусторонней пневмонии и будет проходить его дома», – говорится в сообщении.

Коронавирус у жены президента был обнаружен 12 июня. Она рассказала, что чувствует себя хорошо, а заболевание протекает бессимптомно.

Уже 16 июня ее госпитализировали. Ей установили диагноз – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Президент прошел тест на коронавирус и получил негативный результат. Ему было рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

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