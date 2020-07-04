Жена Зеленского выздоровела
Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавируса. Об этом сообщили в Офисе президента.
Зеленская уже выписалась из больницы и находится дома.
«Она чувствует себя хорошо и счастлива находиться с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной ним двусторонней пневмонии и будет проходить его дома», – говорится в сообщении.
Коронавирус у жены президента был обнаружен 12 июня. Она рассказала, что чувствует себя хорошо, а заболевание протекает бессимптомно.
Уже 16 июня ее госпитализировали. Ей установили диагноз – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Президент прошел тест на коронавирус и получил негативный результат. Ему было рекомендовано соблюдать самоизоляцию.
Новости по теме
2 июля в США было выявлено 54 879 новых случая заражения коронавирусом. Это число стало рекордным за сутки.
Первая леди Елена Зеленская чувствует себя лучше, но еще продолжает лечение в больнице коронавируса и вызванной им пневмонии.
Оно вибрирует каждый раз, когда его хозяин пытается дотронуться до лица, ведь глаза, рот и нос – главные пути проникновения коронавируса в организм.