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Главная » Украина » Спорт
12:09 04 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У футболистов запорожского «Металлурга» выявили коронавирус

Семь игроков «Металлурга», который выступает в первой лиге, сдали положительный анализ на коронавирус. Из-за этого клуб отказался играть с львовским «Рухом».

Игра отложена на неопределенный срок.

«Вчера мы прошли тестирование, а сегодня пришел ответ, есть подозрения. Поэтому мы попросили перенести завтрашний матч с «Рухом» – будем еще делать повторный тест завтра. Ждем решения ПФЛ», – сказал директор запорожского клуба.

В телеграм-канале Запорожского горсовета сообщается, что наличие инфекции у футболистов показали результаты ПЦР-тестирования.

«Предыдущее тестирование на коронавирус футболистам делали 14 дней назад, тогда заболевание выявлено не было», – сказано в сообщении.

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Тэги: футбол, Металлург Запорожье, коронавирус

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