У футболистов запорожского «Металлурга» выявили коронавирус
Семь игроков «Металлурга», который выступает в первой лиге, сдали положительный анализ на коронавирус. Из-за этого клуб отказался играть с львовским «Рухом».
Игра отложена на неопределенный срок.
«Вчера мы прошли тестирование, а сегодня пришел ответ, есть подозрения. Поэтому мы попросили перенести завтрашний матч с «Рухом» – будем еще делать повторный тест завтра. Ждем решения ПФЛ», – сказал директор запорожского клуба.
В телеграм-канале Запорожского горсовета сообщается, что наличие инфекции у футболистов показали результаты ПЦР-тестирования.
«Предыдущее тестирование на коронавирус футболистам делали 14 дней назад, тогда заболевание выявлено не было», – сказано в сообщении.
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