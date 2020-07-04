Команда Washington Redskins изменит название, чтобы не обижать индейцев
Ваделец футбольного клуба Дэн Снайдер заявил в пятницу, что рассмотрит вопрос об изменении названия команды.
Команда «краснокожих», входящая в Национальную футбольную лигу (НФЛ), заявила о готовности тщательно изучить вопрос о названии клуба. В команде отмечают, что не могут остаться в стороне от событий, происходящих в стране.
Команда испытывает растущее давление со стороны критиков, считающих, что название клуба оскорбительно для американских индейцев.
Главный тренер команды Рон Ривера в совместном заявлении Дэном Снайдером, владельцем клуба, заявил о готовности продолжать «миссию чествования и поддержки коренных американцев».
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