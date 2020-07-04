Глава союза женщин России увидела гей-пропаганду в мороженом «Радуга»

Екатерина Лахова заявила, что «Радуга» это реклама секс-меньшинств. Она попросила президента поручить Роскомнадзору установить контроль.

В пятницу Владимир Путин провел онлайн-встречу с участниками рабочей группы, готовившей поправки к Конституции. В их числе была Екатерина Лахова, глава Союза женщин России и бывший депутат Госдумы. Лахова пожаловалась Путину на мороженое «Радуга», которое, по ее мнению, заставляет детей привыкать к «нетрадиционным ценностям».

«Да, пропаганды у нас сегодня не должно быть. Но у нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные, красивые вот эти цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами, или рекламируют мороженое, которое называют «Радугой», и так далее. «Употребляйте это мороженое», и так далее. Поэтому это косвенно, но все-таки заставляет привыкать наших детей к тому цвету, к тому флагу, который, в общем-то, вывешивался в том числе и на данном посольстве. Поэтому очень хотелось, чтобы все-таки те ценности, которые мы пытались заложить в нашу Конституцию, чтобы они были на контроле и у нас было правда, действительно, поручение, Владимир Владимирович», – сказала Лахова на встрече с президентом.

Путин же предложил противопоставить ЛГБТ-пропаганде «неагрессивный» общественный контроль.

«Здесь же за каждым не уследишь, где там этикетку кто придумал и так далее. Если есть основание полагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то тогда просто без вот этих общественных организаций, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенной в Конституции и в наших законах, то нужно соответствующим образом, только не агрессивно, выстроить такой общественный контроль», – сказал глава государства.

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