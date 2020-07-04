Русалочку из сказки Андерсена тоже обвинили в расизме

Бронзовая статуя Русалочки из знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена, которая восседает на скале в Копенгагене, подверглась атаке вандалов.

Неизвестные написали под статуей слова «расистская рыба». Полиция пока не установила личности причастных к акту вандализма, передает Reuters.

Это уже не первый случай порчи скульптуры. К предыдущим нападениям были причастны, в том числе, участники кампании против китобойного промысла, демократические активисты. Дважды Русалочку лишали головы.

Бронзовая статуя, которой уже 107 лет, считается одним из символов столицы Дании. Русалочка изображает персонажа из одноименной сказки Ханса Христиана Андерсена. Копии работы установлены в ряде городов других стран. В Копенгагене посмотреть на Русалочку ежегодно приходят до одного миллиона туристов.

В ходе многотысячных протестов Black Lives Matter их участники периодически атакуют памятники разным историческим деятелям, называя их символами рабовладения и угнетения коренных народов.

Как отмечает агентство, персонаж сказки Андерсена в связи с протестами никем не упоминался, но в прошлом году возник спор, связанный с пробами на главную роль афроамериканской актрисы Хэлли Бейли на роль в ремейке мультфильма «Русалочка» 1989 года компании Disney – на этот раз в виде фильма с живыми актерами.

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