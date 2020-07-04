В мире от коронавируса умерло более полумиллиона человек
Всего же число заболевших перевалило за 11 миллионов.
Во всем мире коронавирусом заразились 11 197 278 человек по состоянию на утро 4 июля. Излечились от него более половины зараженных – 6 342 850 человек. Кроме того, от смертельного вируса скончались уже 529 197 пациентов.
Об этом свидетельствуют данные статистического портала Worldometers, который отслеживает распространение инфекции.
Половина всех подтвержденных случаев приходится на четыре государства: США (2,89 млн), Бразилию (1,54 млн), Россию (667,8 тыс.) и Индию (649,8 тыс.).
Сейчас от коронавируса лечатся по всему миру 4 325 231 заболевших.
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