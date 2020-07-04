В столице из озера достали труп
В Киеве в озере на Оболони обнаружено тело мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
3 июля, в 08:53 в ГСЧС поступило сообщение, что в озере Редькино Оболонского района столицы, на поверхности воды находится тело человека.
К месту вызова было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию на место происшествия было установлено, что тело мужчины находилось на расстоянии 10 метров от берега. Спасатели с помощью водолазно-спасательного оборудования доставили тело на берег и передали следственно-оперативной группе.
Причины и обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами.
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