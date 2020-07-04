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14:40 04 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В столице из озера достали труп

В Киеве в озере на Оболони обнаружено тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

3 июля, в 08:53 в ГСЧС поступило сообщение, что в озере Редькино Оболонского района столицы, на поверхности воды находится тело человека.

К месту вызова было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию на место происшествия было установлено, что тело мужчины находилось на расстоянии 10 метров от берега. Спасатели с помощью водолазно-спасательного оборудования доставили тело на берег и передали следственно-оперативной группе.

Причины и обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами.

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