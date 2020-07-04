В Киеве по подозрению в убийстве матери задержали чиновника

В Шевченковском районе Киева правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в убийстве матери

В Киеве задержан мужчина по подозрению в убийстве матери. Об этом сообщает пресс служба полиции Киева.

«Около 20 часов в дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонил мужчина и сообщил, что сын вероятно убил мать. Оперативный дежурный немедленно передал информацию патрульным полицейским, которые за несколько минут прибыли на место происшествия… По прибытию в квартире на улице Глыбочицкой патрульные полицейские обнаружили мужчину – сына потерпевшей, и вызвали на место следственно-оперативную группу, – говорится в сообщении.»

Известно, что накануне родители приехали к сыну и между ними возник конфликт. Молодчик сначала избил отца, а после схватил кухонный нож и ударил им мать. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Злоумышленник, 1989 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Из квартиры следователи изъяли кухонный нож со следами вещества бурого цвета, который направлен на проведение экспертного исследования.