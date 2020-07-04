НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
16:00 04 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

25-и летний мужчина пропавший неделю назад объявлен в розыск в Одесской области

Полиция разыскивает жителя села Дачное Виктора Петракова, который ушел из дома еще 26 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Усатовское отделение полиции в Одесской области разыскивает жителя с. Дачное Виктора Викторовича Петракова, который 26 июня ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы – рост 165 см, волосы темные, среднего телосложения, глаза карие. Есть шрамы на переносице и левой ноге. Был одет в черные шорты.

Всех знающих о месте нахождения разыскиваемого, просят сообщить в Усатовское отделение полиции по телефонам: (048) 52-25-771, 0 (4877) 9 43 92 или по спецлинии «102″.

Источник:

Новости по теме

«Вулверхэмптон» заинтересован в услугах Вильяма Карвальо

«Вулверхэмптон» заинтересован в услугах полузащитника «Бетиса» Вильяма Карвальо, сообщает Goal.

Русалочку из сказки Андерсена тоже обвинили в расизме

Бронзовая статуя Русалочки из знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена, которая восседает на скале в Копенгагене, подверглась атаке вандалов.

В столице из озера достали труп

В Киеве в озере на Оболони обнаружено тело мужчины.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты