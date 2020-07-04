25-и летний мужчина пропавший неделю назад объявлен в розыск в Одесской области
Полиция разыскивает жителя села Дачное Виктора Петракова, который ушел из дома еще 26 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
Усатовское отделение полиции в Одесской области разыскивает жителя с. Дачное Виктора Викторовича Петракова, который 26 июня ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы – рост 165 см, волосы темные, среднего телосложения, глаза карие. Есть шрамы на переносице и левой ноге. Был одет в черные шорты.
Всех знающих о месте нахождения разыскиваемого, просят сообщить в Усатовское отделение полиции по телефонам: (048) 52-25-771, 0 (4877) 9 43 92 или по спецлинии «102″.
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