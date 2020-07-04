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Главная » Украина » Общество
17:21 04 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине есть еще регионы которые не готовы к послаблению карантина

Адаптивный карантин продлен до 31 июля.

По состоянию на 4 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 7 регионов Украины и город Киев. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает УНН.

По данным Минздрава, по состоянию на 4 июля не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Черниговская области и Киев.

Как сообщалось, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных Covid-19.

Напомним, в Украине уже 47,6 тыс. случаев Covid-19, за сутки – 914.

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