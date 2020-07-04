Костя Калоша (Константин Бедовой) изнасиловал невесту близ-кого друга, — источник

В близком окружении рэкетира и наркоторговца Кости Калоши (Константина Бедового) рассказали новые шокирующие факты о его криминальном прошлом.

В близком окружении рэкетира и наркоторговца Кости Калоши (Константина Бедового) рассказали новые шокирующие факты о его криминальном прошлом.

Как стало известно редакции, Костя Калоша изнасиловал невесту своего друга и соратника Вячеслава Царенко. Это случилось в ночь с 6 на 7 февраля 1992 года после дня рождения брата Калоши. «Калоша привез их после дня рождения на Воскресенку. Пока брат и Слава выпившие спали в соседней комнате, Калоша изнасиловал невесту Царенко Анджелу. Этот инцидент пара так и не пережила, разошлись», — рассказал наш собеседник.

По его словам, все эти годы Калоша пытался «замять» изнасилование и отбелить свою репутацию: постоянно говорит о семье и пытается слыть хорошим семьянином. «Прикидывается отличным семьянином и отцом, хотя в его криминальном прошлом были не только рэкет и наркоторговля, но и такие грязные дела, как изнасилование невесты собственного друга», — добавил собеседник.

Как сообщалось ранее, в прошлом криминальная шестерка Костя Калоша не брезговал «кидать» не только друзей и соратников, но и ближайших родственников. Так в начале 1990-х его брат Михаил помогал ему начать собственное дело — дал деньги на первую машину, на покупку торговых ларьков. Однако Калоша ушел в наркоторговлю и в итоге оставил брата ни с чем. По аналогичной схеме он оставил без денег родного отца. «Человек, для которого нормально даже свою семью обдирать. Спустя 15 лет совместного «бизнеса» от него отказался родной брат Михаил. Ушел от Калоши голым и босым. До сотрудничества он имел и квартиру, и личный успешный бизнес. До нитки обобрал», — пишет Аргументум.

По данным издания, в итоге Михаил Бедовой создал успешный бизнес в Израиле, а Костя Калоша так и не смог реализоваться ни в бизнесе, ни в политике, ни в криминале: «Калоша, который ничего в этой жизни не достиг, завидует и не может простить ему (брату — ред.) успех. Отсюда вся эта злоба и ненависть к родному брату, которого сам Калоша в свое время до нитки обобрал». Братья не поддерживают отношения много лет. Недавно Михаил Бедовой жестко ответил Калоше и назвал его «мразью, лжецом и крысой».

Справочно. Костя Калоша был криминальной шестеркой в ОПГ Виктора Рыбалко: отвечал за грязную работу, рэкет, наркоторговлю, крышевал проституцию. После того как «обчистил» кассу одного из бизнесов Рыбалко несколько лет скрывался в Израиле, где получил гражданство. В 2005 году вернулся в Украину и обосновался на рынке наркоторговли и проституции. Центром его деятельности стали ночные клубы «Заир» и «Дискотека 2000», их Калоша превратил в «мекку» для наркоманов. Молодым людям предлагали бесплатно попробовать наркотики, а после возникновения зависимости — вымогали деньги, шантажировали, вовлекали в незаконный бизнес. Например, девушкам приходилось отрабатывать дозы проституцией в «Заире».