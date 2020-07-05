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Главная » Украина » Общество
15:05 05 Июля 2020 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Масонская ложа за 200 тыс$

На Волыни полиция задержали мошенника, который за 200 000 долларов США пообещал мужчине должность в Кабинете Министров Украины, а также зачислить в «масонскую ложу».

Об этом сообщает пресс-служба департамента стратегических расследований Нацполиции.

По данным полиции, глава одной из организаций региона, рассказывая о якобы дружеских отношениях с различными авторитетными лицами, в том числе и за рубежом, создал себе имидж влиятельного человека. Он рассказывал, что благодаря своим знакомствам может пролоббировать назначение на руководящие должности в любые органы центральной власти. За определенное вознаграждение.

Следователям удалось установить, что за 200 тыс. долларов аферист пообещал мужчине причислить его к закрытой влиятельной группе и решить вопрос о его назначении на должность министра Кабинета Министров Украины.

3 июля в одном из кафе Луцка оперативники и следователи под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области задержали главу местной общественной организации при получении средств.

“Правоохранители изъяли 200 000 долларов США, заявление о вступлении потерпевшего в закрытую группу, заверенное печатью и перстень, как доказательство того, что последний стал ее почетным членом”, – говорится в сообщении.

По данным полиции, мошеннику удалось выманить у доверчивых людей более 1,5 миллиона долларов США.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч.4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Фейсбук

Масонская ложа за 200.000$

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