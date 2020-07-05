ДТП в Запорожской области с участием полицейских
В Вольнянском районе Запорожской области работники полиции попали в дорожное происшествие. Об этом сообщает отдел коммуникаций областного управления полиции.
Инцидент произошел в четверг, 2 июля, в Вольнянском районе области. Участники происшествия стали работники местного отделения полиции.
По данному факту руководство управления полиции Запорожской области назначило служебное расследование с привлечением работников Запорожского управления Департамента внутренней безопасности.
Теруправление ГБР открыло уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК.
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