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15:51 05 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ДТП в Запорожской области с участием полицейских

В Вольнянском районе Запорожской области работники полиции попали в дорожное происшествие. Об этом сообщает отдел коммуникаций областного управления полиции.

Инцидент произошел в четверг, 2 июля, в Вольнянском районе области. Участники происшествия стали работники местного отделения полиции.

По данному факту руководство управления полиции Запорожской области назначило служебное расследование с привлечением работников Запорожского управления Департамента внутренней безопасности.

Теруправление ГБР открыло уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК.

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