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Главная » Украина » Общество
16:31 05 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Генеральный директор корпорации «АТБ» решился на неоднозначное решение

«Причиной изменений стало отношение граждан к бесплатным услугам», – гендиректор корпорации «АТБ»

Отныне парковки у всех магазинов сети АТБ станут платными. Об этом сообщает сайт «Відкритий» со ссылкой на заявление генерального директора корпорации «АТБ» Бориса Маркова.

По словам Маркова причиной изменений стало отношение граждан к бесплатным услугам.

«Отныне все парковки у супермаркетов АТБ будут платными. Сначала это был эксперимент корпорации, который запустили в апреле. Специальные парковки оборудовали на больших жилых массивах. В результате оказалось, что местные жители оставляли свои машины почему-то аж на весь день», – заявил Борис Марков.

По мнению генерального директора компании, новый подход сможет помочь тем, кому нужна парковка именно во время покупок. Час парковки будет бесплатным. Далее, если автомобиль простоит на парковке более часа, за это уже надо будет заплатить при выезде.

Тарифы на дополнительное время будут устанавливать сторонние компании, которые будут заниматься установкой шлагбаумов и других ограждающих конструкций.

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