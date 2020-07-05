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16:58 05 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вместо книжного рынка на Петровке – ТЦ

Предпринимателей предупредили, что рынок будет снесен, а на его месте построен ТРЦ

В Киеве планируют вскоре снести книжный рынок на Петровке, а вместо этого – построить очередной ТРЦ. Об этом рассказал на своей странице в Фейсбук представитель группы защитников книжного рынка, глава фонда «Культурная новации» Владислав Трубицын, сообщает Хрещатик.News

Как отмечает активистка Аннабелла Морина в сообществе Почайна, рынок собирается снести бизнесмен Вагиф Алиев, которому принадлежит также ТРЦ Блокбастер). Решение Киевсовета о передаче в аренду земельного участка под рынком для строительства торгового центра было принято еще в 2004

«Дирекция рынка просто поставила предпринимателей перед фактом, что бульдозеры за день все снесут, и рынка здесь не будет, – сообщил активист.»
Если так произойдет, работу и состояние потеряют около 7000 предпринимателей.

«Поскольку изначально решение властей о приватизации и изменении назначения земельных участков под рынком были незаконными, мы будем бороться за то, чтобы сохранить книжный рынок Петровка и передать его в собственность местной территориальной общины, – отмечает Трубицын.»

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