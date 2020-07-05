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Главная » Украина » Общество
17:21 05 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине вступил в силу закон о вывозе донорской крови за границу

Закон также упростил действующую процедуру регистрации лекарств.

С 5 июля в Украине вступил в силу закон, разрешающий ввоз для военнослужащих вакцины без регистрации и запрещающий вывоз донорской крови. Вчера, 4 июля, закон был обнародован в издании «Голос Украины» и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Закон упростил действующую процедуру регистрации лекарств, которая предусматривает, что их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата.

Закон предусматривает:

– разрешение ввоза вакцины для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей без регистрации;

– упрощение ввоза в Украину наркотических и психотропных лекарственных средств, в которых нуждаются тяжелобольные;

– запрет вывоза стратегического ресурса – донорской крови и ее компонентов.

Отметим, что вывоз разрешается в случае, когда правительство принимает решение о предоставлении гуманитарной помощи другим странам или если наши медучреждения полностью обеспечены плазмой и донорской кровью.

2 июня Верховная Рада одобрила соответствующий проект закона №2429 во втором чтении, за него проголосовали 332 нардепа, а за основу он был принят еще в конце прошлого года.

Как сообщалось ранее, в Украине сложилась критическая ситуация с запасами донорской крови, ее запасы снизились в два-четыре раза.

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