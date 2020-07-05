Индус сделал себе из золота маску от коронавируса
49-летний Шанкар Курхаде заказал себе у ювелиров золотую маску от коронавируса. Цена изделия – 4 тысячи долларов.
«Люди в восторге, когда видят меня в золотой маске на рынках» – говорит бизнесмен из Пуне.
Его маска из драгоценного металла весит 60 грамм. Ремесленники управились с работой за восемь дней, пишет Bild.
«Это тонкая маска с крошечными порами, которая помогает мне дышать», – говорит Шанкар.
Но, по его словам, он не уверен, насколько эффективно маска защищает его от коронавирусной инфекции, поэтому он принимает дополнительные меры предосторожности.
Шанкар Курхаде объясняет, что идея появилась у него, когда он увидел в СМИ сообщение о человеке в серебряной маске. Считается, что серебро обладает противовирусным действием. А золото – антибактериальным.
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