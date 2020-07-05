В Днепропетровской области изверг привязал собаку к машине и таскал её по улицам

В ПГТ Васильковка под Днепром местный житель, предположительно находившийся в неадекватном состоянии привязал к машине собаку и таскал ее по поселку.

Об этом сообщает корреспондент Днепровской панорамы со ссылкой на группу «Это Днепр».

Как стало известно из видео, снятого местными жителями, он привязал собаку к автомобилю и таскал ее по одной из улиц Васильковки.

Люди поймали живодера и вызвали на место наряд полиции.