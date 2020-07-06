В Ираке американских военных обстреляли советскими ракетами

Ракеты не взорвались.

В Ираке на территории международного аэропорта столицы Багдада упали ракеты типа «Катюша». Удар был нанесен по части, где были расположены военнослужащие США.

При этом отмечается, что ракеты не взорвались и не привели к каким-либо повреждениям. Также неизвестно кто стоит за данной атакой.

При этом иракская служба безопасности позже опровергла информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада.