Донецкая школа: чтобы не платить долг «бизнесмен» Николай Щур решил убить кредитора

Бывший донецкий бандит, а ныне киевский «бизнесмен» Николай Щур оказался заказчиком неудачного убийства экс-депутата Киевсовета и бизнесмена Александра Лищенко, известного также по прозвищу «Лича».

Об этом пишет znaj.ua.

Как известно, с 3 на 4 июня 2018 года вблизи села Гореничи под Киевом расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Лищенко. Самому ему якобы удалось убежать, в то время как погиб 23-летний водитель.

По данным журналистов, основной бенефициар ликвидации «Личи» – воспитанник донецкой уголовной тусовки конца 90-х – начала 2000-х гг Николай Щур.

Как выяснилось, «Лича» занял Щуру 250 тыс. долларов «на развитие подземки». Во времена Януковича Николаю Щур удалось благодаря донецким связям в криминальных кругах взять под контроль около 30% мелкой торговли в подземных переходах Киева, он является владельцем одной из крупнейших сетей МАФов в столице. Но в последние годы после смены власти и бегства донецкой братвы дела у Щура идут не очень. Серьезные проблемы у него начались в 2018 году, когда истекли сроки инвестиционных договоров и службы КГГА вместе с полицией получили легальное право демонтировать торговые точки. Силовики, которые ранее прикрывали нелегальную торговлю в подземных переходах, после Революции Достоинства ушли с должностей. Не помогли Щуру ни титушки, ни попытки «договорняков», ни попытки выйти на «главного» в КГГА.

Из долга «Личе» Щур вернул чуть больше 30 тысяч, а после решил поступить по старинке, как действовал в Донецке – нет человека нет проблемы.

За символическую сумму в 20 тысяч «зеленых» Щур «заказал» «Личю» Владимиру Тесле по кличке «Француз».

С Теслей Щура объединяет специализация в преступном мире – похищение людей, кураторство над группами титушок-спортсменов, сотрудничество с ФСБ РФ.

Как отмечают СМИ, во время «донецкого периода» Щур имел отношение к ряду удачных и не совсем удачных заказных убийств. Свою бандитскую карьеру он начинал в донецком ОПГ криминального авторитета по кличке «Нурик» (сеть супермаркетов «Обжора», рэкет, связи с дагестанскими кланами).

Сначала было мелкое рейдерство и вымогательства с местных предпринимателей. Впоследствии Щуру начали поручать серьезные задачи, включая физическое уничтожение неугодных.

Много раз этому бандиту удавалось уходить от ответственности. Но как сообщают источники в правоохранительных органах, у следователей уже собрано достаточно доказательств на Щура и в ближайшее время он будет арестован.