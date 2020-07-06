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10:36 06 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Чернокожий рэпер намерен баллотироваться в президенты США

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США. Твит с объявлением рэпер опубликовал 4 июля.

«Мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов!» – написал Уэст в Twitter.

Твит с объявлением о намерении баллотироваться рэпер опубликовал 4 июля – в День независимости США. За несколько часов он получил несколько сот тысяч ретвитов и лайков, в поддержку кандидатуры рэпера выступил в том числе бизнесмен Илон Маск. Супруга Уэста Ким Кардашьян ответила твитом с изображением американского флага.

При этом Уэст не написал, когда именно он будет баллотироваться. Его запись снабжена хештегом #2020VISION, из которого можно сделать вывод, что речь идет о нынешнем годе. Однако официальных комментариев Уэста и его представителей на этот счет пока не было, также неясно, от какой партии он намерен баллотироваться.

В большинстве штатов еще не прошли сроки подачи документов для включения в бюллетени на выборах.

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Тэги: выборы президента, президент США

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