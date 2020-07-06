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13:01 06 Июля 2020 Просмотров 201   КомментариевКомментарии

На Донбассе обесточена шахта

В Донецкой области в городе Новогродовка утром, 6 июля, в результате аварии была обесточена шахта Котляревская ГП «Селидовуголь».

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от Батькивщины Михаил Волынец на своей странице в Facebook 6 июля.

«Сейчас мы выясняем количество горняков и срок, в который их эвакуируют. Удастся ли договориться с поставщиком электроэнергии по подаче тока на кабельный ввод», – написал Волынец.

По его словам, в результате аварии остановились вентиляторы главного проветривания и подъемные машины. Предварительная причина аварии – нарушение правил техники безопасности: вместо двух независимых кабельных вводов шахту системно держат только на одном.

При этом Волынец отметил, что шахта Котляревская является одним из самых перспективных предприятий региона, «которое разграбили, довели до ручки».

Позже Волынец добавил, что «подъем включен» и шахтеры выезжают на поверхность.

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