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14:22 06 Июля 2020 Просмотров 65   КомментариевКомментарии

В Житомирской области нашли молодого парня с простреленной головой

На Житомирщине 13-летнего парня нашли с огнестрельным ранением головы. Накануне он взял у отца ружье и пошел за пределы села.

Парень исчез еще вечером 4 июля. Уже на следующее утро, как сообщает полиция Житомирщины, его тело нашли в заброшенном укреплении времен Второй мировой войны на окраине деревни Мастеров, неподалеку от райцентра.

Подросток ушел из дома, никому ничего не сказав, и не вернулся. Родители разыскивали его совместно с односельчанами и, наконец, нашли мертвым. Парень без ведома отца взял из сейфа его зарегистрированную охотничью винтовку и совершил самоубийство.

Полицейские опрашивают семью и друзей погибшего, чтобы установить все обстоятельств произошедшего. Кроме того, проверяется информация о принадлежности парня к суицидальным группам в соцсетях.

Парня нашли в полуразваленном укреплении на окраине села Майстров

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