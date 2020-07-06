Uber решились купить компанию доставки еды за $2.65 млрд

Uber Technologies Inc. согласилась приобрести сервис по доставке еды Postmates за $2.65 млрд.

О сделке будет объявлено сегодня, сообщают Bloomberg News и New York Times.

Postmates вольется в Uber Eats, и объединенную компанию возглавит Пьер-Димитри Гор-Коти.

Известия о грядущей сделке появились на прошлой неделе, после того как ставка Uber на приобретение конкурирующей GrubHub оказалась проигрышной.