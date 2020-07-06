Uber решились купить компанию доставки еды за $2.65 млрд
Uber Technologies Inc. согласилась приобрести сервис по доставке еды Postmates за $2.65 млрд.
О сделке будет объявлено сегодня, сообщают Bloomberg News и New York Times.
Postmates вольется в Uber Eats, и объединенную компанию возглавит Пьер-Димитри Гор-Коти.
Известия о грядущей сделке появились на прошлой неделе, после того как ставка Uber на приобретение конкурирующей GrubHub оказалась проигрышной.
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