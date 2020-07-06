Детям, пострадавшим от лихача на «Ланосе», срочно нужна помощь

Дорожная трагедия произошла вблизи курортной Кирилловки.

В аварии по дороге к морю в Шелюгах (Запорожская область) 3 июля серьезно пострадали дети. Спасти их поможет наше небезразличие и посильный вклад в лечение.

По данным издания Наш город, водитель «Ланоса», выехав на полосу встречного движения, врезался на бешеной скорости в «БМВ», в которой родители и бабушка везли двух девочек 2 и 6 лет. Обе они оказались в больнице с тяжелыми травмами.

Ко всем, кто может помочь детям, просьба перечислять средства на карту Приватбанка: 5168 7426 0851 8191 (мама девочек – Виолетта Красовская). Телефон для связи: (097)97-140-40 (папа деток – Руслан).