Более пяти тысяч украинцев ожидают трансплантации органов
Развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы. Минздрав создал отдельное подразделение для развития данного направления.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 6 июля.
Он отметил, что условий для развития этой отрасли медицины в Украине не было, поэтому многие граждане вынуждены проводить операции за рубежом. Однако сейчас Минздрав создал отдельное подразделение именно для развития трансплантации в Украине.
«Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а потому доступны для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев», – отметил Зеленский.
Глава Минздрава добавил, что ведомство уже расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Степанов считает, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы.
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