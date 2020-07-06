Названа причина инцидента с украинцами в аэропорту Афин
Министерство говорит об ответственности авиакомпаний, из-за ошибки которых украинцы оказались в таком положении.
Причиной инцидента с украинскими туристами в Греции стала ошибка в работе авиакомпаний. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин на брифинге в понедельник, 6 июля.
Туристы находятся в постоянном контакте с консулами и им предоставляется вся необходимая помощь. Инцидент произошел из-за ошибок в работе двух авиакомпаний, а потому обеспечение питанием и транспортировка домой туристов будет за счет авиалиний.
Теперь МИД проинформирует все авиалинии, которые работают в Украине, о необходимости тщательно соблюдать правила.
В свою очередь Wizz Air сообщает, что путешественник обязан проверить ограничения на поездки в страну у местных властей и убедиться в доступности въезда/выезда из данной страны. Компания не предлагает возмещение, если пассажир добровольно отменил поездку.
Ryanair отмечает, что из-за пандемии Covid-19 пассажиру может понадобиться заполнить и предоставить дополнительные проездные документы перед поездкой, и просит пассажира убедиться, что он проверил последние ограничения на поездки и требования конкретной страны, прежде чем лететь. По информации компании, если пассажир не предоставит обязательную документацию, местные власти откажут ему в поездке.
Напомним, что ранее в ГПСУ объяснили, почему украинцев пустили на самолет в Грецию. Пограничники не контролируют цель выезда граждан за границу, ведь запрета на выезд украинцев нет.
Новости по теме
Василенко родился в 1967 году и с 1992 года по 2001 год играл в защите украинских футбольных команд первой и второй лиги.
В воскресенье в аэропорт Борисполь прилетел самолет из Мадрида. Вечером того же дня отправился рейс из Киева в Барселону.
Поздно вечером 16 июня в Жулянах приняли регулярный рейс компании Belavia, прибывший из Минска.