Названа причина инцидента с украинцами в аэропорту Афин

Министерство говорит об ответственности авиакомпаний, из-за ошибки которых украинцы оказались в таком положении.

Причиной инцидента с украинскими туристами в Греции стала ошибка в работе авиакомпаний. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин на брифинге в понедельник, 6 июля.

Туристы находятся в постоянном контакте с консулами и им предоставляется вся необходимая помощь. Инцидент произошел из-за ошибок в работе двух авиакомпаний, а потому обеспечение питанием и транспортировка домой туристов будет за счет авиалиний.

Теперь МИД проинформирует все авиалинии, которые работают в Украине, о необходимости тщательно соблюдать правила.

В свою очередь Wizz Air сообщает, что путешественник обязан проверить ограничения на поездки в страну у местных властей и убедиться в доступности въезда/выезда из данной страны. Компания не предлагает возмещение, если пассажир добровольно отменил поездку.

Ryanair отмечает, что из-за пандемии Covid-19 пассажиру может понадобиться заполнить и предоставить дополнительные проездные документы перед поездкой, и просит пассажира убедиться, что он проверил последние ограничения на поездки и требования конкретной страны, прежде чем лететь. По информации компании, если пассажир не предоставит обязательную документацию, местные власти откажут ему в поездке.

Напомним, что ранее в ГПСУ объяснили, почему украинцев пустили на самолет в Грецию. Пограничники не контролируют цель выезда граждан за границу, ведь запрета на выезд украинцев нет.

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